Песков перенаправил испанским властям вопрос об утечке ответа США по безопасности

Москва, 2 февраля. Москва знает о появлении ответа США на предложения России по гарантиям безопасности в испанской прессе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не имеет никакого отношения к сливу конфиденциальных данных в СМИ. Вопрос о природе этой утечки лучше задать изданию «Паис» или непосредственно испанскому правительству.

«Мы, конечно, видели эту публикацию. И не забывайте, что вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России», — добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская сторона проигнорировала озабоченности Москвы касательно действий НАТО в европейском регионе. Адекватный ответ на главные требования Кремля так и не прозвучал, резюмировал он.