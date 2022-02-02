Песков не согласился с пресс-секретарем Белого дома Псаки, сравнившей Россию с лисой

Москва, 2 февраля. Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Россия является лисой на крыше курятника, не соответствуют действительности. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россию обычно олицетворяет медведь.

«При всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.