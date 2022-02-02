Волгоградского застройщика оштрафуют на 6 млн рублей за загрязнение почв

Волгоград, 2 февраля. Один из строительных гигантов Волгограда может быть оштрафован на 6 млн рублей за загрязнение окружающей среды. Такая информация появилась накануне в Instagram главы Росприроднадзора РФ Светланы Родионовой.

Руководитель ведомства в своем сторис сообщила, что за вред, нанесенный почвам, волгоградским строителям придется заплатить 6 млн рублей.

«Во время демонтажа построек представители АО «Приволжтрансстрой» решили не тратить деньги на добросовестную утилизацию отходов на полигонах. Вместо этого они просто свалили весь мусор на грунт в районе бывшего консервного завода на территории Советского района города Волгограда. Площадь загрязненного участка составила 1823 квадратных метра», — написала глава Росприроднадзора в своем Instagram.

Как отметили журналисты региональных изданий, проверка нарушений стала возможной после того, как в ряде СМИ прошла информация о несанкционированном сбросе строительного мусора. Специалисты управления совместно с сотрудниками волгоградской прокуратуры выехали на место и зафиксировали нарушения. В процессе осмотра места загрязнения были отобраны пробы почв.

В настоящее время материалы проверки направлены в адрес волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что на берегу озера Ак-Гель в дагестанской столице обнаружена пена неизвестного происхождения. В региональном Минприроды уточнили, что пена белого цвета занимает часть поверхности и берега водного объекта. Ее природа пока не установлена, но налицо факт загрязнения озера. Данные переданы в Росприроднадзор.