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Пресс-секретарь Белого дома Псаки указала на отсутствие равенства между Россией и США

Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки указала на отсутствие равенства между Россией и США
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 2 февраля. Равенства между Россией и Соединенными Штатами Америки не существует. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее мнению, следует быть острожным в вопросе сравнения Москвы и Вашингтона. Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты объединились с Североатлантическим альянсом для того, чтобы обеспечить блоку безопасность.

Что касается дальнейшего развития диалога между российской и американской сторонами, после того, как Вашингтон полностью проигнорировал предложения РФ, то Псаки считает, что он должен продолжиться.

«Важно, чтобы дверь для дипломатии (с Россией. — Прим. ФАН.) оставалась открытой. Но это не означает, что мы (США. — Прим. ФАН.) не будем отстаивать собственные ценности, включающие нашу веру и веру стран НАТО в то, что решать, кто способен вступать в НАТО, должны члены НАТО, что дверь для этого следует держать открытой», — поставила она США в неудобное положение, отвергнув справедливость требований РФ по безопасности.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.

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