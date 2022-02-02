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Имам Канте: количество смертей французов в Мали не идет в сравнение с числом погибших африканцев

Весь мир
Имам Канте: количество смертей французов в Мали не идет в сравнение с числом погибших африканцев
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 2 февраля. Имам Ахмаду Махтар Канте призвал европейских чиновников вспомнить, что количество солдат Пятой республики, погибших в Мали ничтожно мало на фоне числа африканцев, отдавших жизнь за Францию.

Поводом для выступления священнослужителя стала агрессивная риторика министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Политик позволил себе ряд оскорбительных высказываний в адрес властей в Бамако.

«Сколько африканцев погибло за Францию? Аргумент о количестве погибших французских солдат в Мали кажется нам лишним. Кроме того, мы не видели, чтобы Эммануэль Макрон и его министры подвергались нападкам, с которыми регулярно сталкивается правительство Мали», — заявил Канте.

Имам Канте: количество смертей французов в Мали не идет в сравнение с числом погибших африканцев
pixabay.com/PD /

Имам отметил, что Франция полностью игнорирует жертвы среди мирного населения. Тысячи малийцев погибли из-за деятельности Пятой республики, военные операции которой ухудшили ситуацию в африканском государстве и привели к усилению террористических группировок.

Ранее премьер-министр Мали обвинил Францию в многочисленных преступлениях на территории Африки. Политик раскритиковал Париж, так как иностранный контингент военной операции «Бархан» не смог помочь Бамако справиться с радикальными исламистами.

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африка мали
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