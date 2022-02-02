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Брошенная в вольер к медведю трехлетняя девочка чувствует себя хорошо

Видео

Лечащий врач трехлетней девочки, которую мама сбросила с пятиметровой высоты в вольер к медведю, рассказал, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и снова улыбается.

Когда ребенка доставили в больницу, она находилась в состоянии шока, долгое время ни с кем не разговаривала и боялась окружающих. Сейчас малышка пошла на поправку, ее перевели в отделение интенсивной терапии. Девочка разговаривает с врачами и адекватно реагирует на внешнюю обстановку. Врачи оценивают ее состояние, как стабильное.

«Проведено контрольное обследование в динамике. Мы делаем все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий этого происшествия», – рассказал ее лечащий врач Собир Насимов.

Недавно девочку пришли навестить сотрудники зоопарка. Они сделали ей приятный подарок — абонемент на пожизненное бесплатное посещение зверинца.

Накануне мать девочки сбросила ее в вольер к опасному хищнику, объяснив это тем, что находилась в угнетенном состоянии из-за отъезда супруга на заработки. Медведь обнюхал малышку, но трогать ее не стал. Теперь злой матери грозит тюремное заключение сроком на 15 лет по уголовной статье о покушении на убийство.

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