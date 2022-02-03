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«Страна превратится в руины»: в Киеве раскрыли, какой «кошмар» Запад готовит Украине

Политика
«Страна превратится в руины»: в Киеве раскрыли, какой «кошмар» Запад готовит Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Коллективный Запад всеми силами подталкивает киевские власти к войне, которая обернется для Украины кошмаром. С таким заявлением выступила проживающая в Киеве политический эксперт и блогер Елена Маркосян.

Киевский специалист раскрыла, какой «кошмар» Запад готовит Украине. По ее словам, главная цель западных стран на Украине — любой ценой развязать большую войну на ее территории. Елена Маркосяна считает, что страна и так сегодня превратилась в руины, но будет еще хуже, если вспыхнет масштабный конфликт.  

«Как никогда ранее во всем своем уродстве, цинизме и мерзости проявились истинные цели коллективного милитаристского Запада по отношению к Украине: любой ценой развязать войну. Любой! И чтобы было море крови, океан ненависти и разорванные связи между друзьями, родными, родителями и детьми. А еще — чтобы страна превратилась в руины», — сказала она.

Лидеры и представители стран Запада ведут себя по отношению к Украине надменно, постоянно указывая Киеву, что и как ему нужно делать, заявила эксперт.

«И посмотрите, как они себя ведут здесь. Приезжают, звонят и позволяют себе тут рассуждать, что нам нужно, что правильно, что хорошо. Если с их целью совпадают действия Киева — закрывают глаза на все, а если не совпадает — то и не видят кошмара, в который погружается Украина», — указала Елена Маркосян.

«Страна превратится в руины»: В Киеве раскрыли, какой «кошмар» Запад готовит Украине
Федеральное агентство новостей /

Несмотря на все усилия Запада по отрыву Украины от России, киевский эксперт считает, что ситуация изменится в лучшую сторону, а иностранные государства понесут заслуженное наказание.

«Мы все равно договоримся, вернемся, восстановим связи, научимся заново дружить и общаться с Россией. Я это знаю! И еще знаю другое: мы не простим этим странам и политикам, которые с печеньками, лестью, подогревающей гонор, и сладкоречивыми заверениями, принесли в наш дом раскол, войну, ненависть как потребность, горе и поломанные судьбы миллионов людей», — написала Елена Маркосян на своей странице в социальной сети Facebook.

Предоставление республикам Донбасса особого статуса исключено, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что ни один украинский регион не получит права вето на общегосударственные решения.

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россия украина запад маркосян
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