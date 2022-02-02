Gracenote предсказала сборной России третье место в медальном зачете по итогам зимних Игр

Пекин, 2 февраля. Аналитическая компания Gracenote спрогнозировала результаты зимних Игр в Пекине.

По подсчетам аналитиков, российские спортсмены завоюют 30 медалей, из которых будет десять золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых. Согласно прогнозу, такой результат позволит превзойти рекорд страны на прошлых зимних Играх.

В 1988 году в канадском Калгари советские спортсмены выиграли 29 медалей (13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Такой же результат был спустя 26 лет на домашних соревнованиях в Сочи. Для сборной России Олимпиада-2014 была рекордной. Всего было завоевано 29 медалей, из которых 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых.

Компания уменьшила ожидаемое число медалей российской команды на восемь в сравнении со своим прогнозом от 27 октября. Тогда аналитики считали, что российские спортсмены завоюют 38 наград: 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых.

Gracenote предсказала сборной России третье место в медальном зачете. Победителем должна стать сборная Норвегии. Предполагается, что спортсмены выиграют 44 медали: 21 золотых, 13 серебряных и десять бронзовых.

Журналисты проводили российских спортсменов в аэропорту перед вылетом на зимнюю Олимпиаду. Участники соревнований поделились эмоциями в преддверии Игр в Пекине.