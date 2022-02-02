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Норвегия сообщила о намерении покинуть состав операции Takuba в Мали

Весь мир
Норвегия сообщила о намерении покинуть состав операции Takuba в Мали
wikipedia.org  /  Petter Ulleland / CC0

Бамако, 2 февраля. Норвегия покинет состав антитеррористической операции Takuba. Также министр обороны Одд Роджер Эноксен сообщил, что Осло отказалось от отправки дополнительных сил в Мали.

«Нам не удалось создать с Мали достаточную правовую базу, которая гарантировала бы безопасность наших солдат. На сегодняшний день невозможно направить норвежские силы в состав Takuba», — заявил Эноксен.

Норвегия и ранее не была готова рисковать собственным военным контингентом. Еще весной 2020 года Осло отказалось отправлять спецназ в Мали, выразив озабоченность по поводу ухудшения ситуации в регионе Сахеля. Фактически, европейские чиновники навязали северной стране участие в операции Takuba.

Вероятнее всего, на решение Осло повлиял провал французской операции «Бархан». Силы Пятой республики за долгие годы присутствия в Мали не смогли решить проблему с террористическими группировками. Более того, на момент завершения провального военного мероприятия радикалы стали гораздо сильнее.

Норвегия сообщила о намерении покинуть состав операции Takuba в Мали
Федеральное агентство новостей /

Равно как и «Бархан», контингент Takuba не справился с поставленной задачей по стабилизации обстановки в Бамако. В связи с этим решение о выводе войск приняла Швеция и Дания.

Аналитики считают, что реальной причиной послужили слухи в соцсетях о появлении в республике российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с террористическими бандформированиями:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Уже в конце ноября Россия выполнила обещание, данное африканскому государству. Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Бамако четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

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