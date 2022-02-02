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Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
Общество
Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
instagram.com  /  @vladimir_vinokur

Москва, 2 февраля. Популярный российский певец Лев Лещенко несколько дней назад отметил свой 80-летний юбилей. По этому случаю он устроил большой концерт, куда пригласил близких друзей и коллег по цеху, пишет Teleprogramma.pro.

На празднике появились певицы Зара, Алсу и Жасмин. Ну любит Лев Валерьянович восточных красавиц, что поделать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALSOU (@alsou_a)

Девушки будто сговорились и примерили силуэтные платья одного фасона в цветах триколора. Троица выглядит очень эффектно. По этой причине дамы провели дефиле в коридоре. Перед их красотой не смогли устоять даже самые популярные российские грузины Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили.

Воробей испортила кадр разомлевшему в компании трех красоток Винокуру
Prt Scr instagram.com / @alsou_a

А вот лучший друг Льва Лещенко Владимир Винокур и вовсе разомлел от счастья, оказавшись в столь экзотичной компании. Девушки стали кружить возле него, но он нисколько не смутился. Вот что значит многолетняя выдержка.  

Но в самый эпичный момент покой счастливчика был нарушен юмористкой Еленой Воробей. Она предстала в образе назойливой поклонницы и, что называется, испортила Винокуру весь «кайф». Забавные ролики показала на своей странице в Instagram певица Алсу. 

Ранее сообщалось, что Винокур и Бандурин лишились дохода из-за отсутствия концертов в пандемию. 

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алсу зара владимир винокур жасмин елена воробей
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