Вице-президент ФЭС России Зарубин объяснил важность регулирования NFT

Санкт-Петербург, 2 февраля. Вице-президент Федерации электронного спорта России Георгий Зарубин высказался за необходимость введения системы регулирования NFT.

Он отметил, что эта сфера достаточно массивна и по финансовым оборотам, и по востребованности. Эксперт указал на случаи продажи реконструкции реальных картин в NFT, и поэтому необходима регуляция этого рынка в реальном мире.

«Крипту майнят люди, продают для определенной выгоды в реальном мире, и поскольку эти два процесса связаны, то регуляция абсолютно нужна. Здесь нужно собрать экспертное мнение, юристов, чиновников, которые могли бы разработать некие законодательные рамки», — пояснил Зарубин в эфире, проведенном Медиагруппой «Патриот».

Зарубин также высказал свое мнение о механизмах контроля в метавселенных. По его словам, внутри них складывается целый мир, который станет зеркалом реальной жизни.