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Политолог Чаплыга оценил успешную операцию России по изгнанию НАТО из Украины

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 12:50
Политика
Политолог Чаплыга оценил успешную операцию России по изгнанию НАТО из Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 февраля. Москва умудрилась в кратчайшие сроки и без единого выстрела пустить в бегство всех агентов иностранного влияния, давно обосновавшихся в Киеве.

США отказались выполнять требования России по гарантиям безопасности и российское руководство пошло другим путем. Причем главным инструментом в запущенной Москвой своеобразной спецоперации стали сами американцы, вернее подконтрольные Вашингтону западные медиа, нагнетающие обстановку вокруг Украины историями о выдуманном вторжении.

Успешную операцию России, о которой американцы, возможно, даже не догадываются, в беседе с журналистами украинского канала NEWSONE расшифровал политолог Михаил Чаплыга, иронично отметив, что такого быстрого, позитивного результата, скорее всего, не ждали даже сами инициаторы этой непростой схемы. Начало вышеупомянутой операции положил ультиматум, выдвинутый Москвой Соединенным Штатам по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток, в частности. Американцы уперлись рогом в землю, пытаясь замкнуть все переговоры только на «украинском вопросе», и принялись разгонять истерию вокруг выдуманного вторжения. По сути, после предъявления ультиматума всю работу сделали сами США.

Политолог Чаплыга оценил успешную операцию России по изгнанию НАТО из Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

«Это просто гениальная операция. Ох уж эта Россия. Без единого выстрела изгнала из Украины целую армию компрадоров иностранных. На самом-то деле это же как раз и вытесняется НАТО, чье присутствие на Украине Москву ой как не устраивает. Смотрите, ни одного выстрела еще не прозвучало, а эти товарищи с семьями потянулись на выход. Одни в Штаты бегут, другие в Великобританию. А третьи — канадцы в рамках отбивания виртуальной агрессии организованно отступили за линию Днепра, да все никак остановиться не могут. То есть вот как-то так это происходит. Россия потребовала убрать НАТО из Украины и альянс побежал. А американцы даже не догадываются, что быстро и организованно выполняют требования Москвы», — не скрывая сарказма отметил политолог.

Эксперт добавил, что очень рад тому, что у так называемые западные партнеры в запале бегства сорвали с себя маски добродушия и показали свой истинный, трусливый оскал. Негласная пока эвакуация западных дипломатов повлияла даже на Зеленского, который впервые за свою политическую карьеру осмелел настолько, что открыто критикует бегущих восвояси «партнеров». В украинском гаранте скорее играет обычный страх, а не благоразумие, но может быть и до него в конечном итоге дойдет, что Украину используют на износ, не собираясь больше вливать сюда средства и время.

Ранее украинский экономист Валентин Землянский описал простейшую схему России и США по заработку средств на восстановление Донбасса.

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Все новости / Политика / Политолог Чаплыга оценил успешную операцию России по изгнанию НАТО из Украины
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