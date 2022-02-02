Эксперт по киберспорту Зарубин заявил о важности регулирования метавселенных

Санкт-Петербург, 2 февраля. Вице-президент Федерации электронного спорта России Георгий Зарубин высказал свое мнение о механизмах контроля в метавселенных.

Зарубин рассказал, что внутри метавселенных складывается целый мир, который станет зеркалом реальной жизни. Например, уже есть своя виртуальная банковская система, которая является полным аналогом существующей. В связи с этим потребуется контроль внутри виртуальной реальности.

«Что касается регулирования, так или иначе будут возникать некоторые юридические проблемы. Пока что адекватных механизмов контроля для таких вселенных не продумано, к сожалению. Есть разработчик, и он истинна в последней инстанции. Если разрабатывать меры, то они должны касаться разработчика, но вопрос юрисдикции, какой страны», — объяснил эксперт по киберспорту в студии Медиагруппы «Патриот».

Вице-президент Федерации электронного спорта России также высказался о необходимости введения стандарта для кибератлетов. Зарубин отметил, что документ от Министерства спорта России — это смесь атлетического и тактического мастерства.