Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 13:56
13:54
Политика
Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО
13:53
Происшествия
Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы
13:52
Общество
Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю
13:51
Экономика
Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций
13:51
Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
13:50
Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
13:49
Олимпийские игры 2022
Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами
13:48
Общество
Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
13:47
Армия
19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
13:45
Экономика
Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей
Все новости

Эксперт по киберспорту Зарубин заявил о важности регулирования метавселенных

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 12:56
Спорт
Эксперт по киберспорту Зарубин заявил о важности регулирования метавселенных
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 февраля. Вице-президент Федерации электронного спорта России Георгий Зарубин высказал свое мнение о механизмах контроля в метавселенных.

Зарубин рассказал, что внутри метавселенных складывается целый мир, который станет зеркалом реальной жизни. Например, уже есть своя виртуальная банковская система, которая является полным аналогом существующей. В связи с этим потребуется контроль внутри виртуальной реальности.

«Что касается регулирования, так или иначе будут возникать некоторые юридические проблемы. Пока что адекватных механизмов контроля для таких вселенных не продумано, к сожалению. Есть разработчик, и он истинна в последней инстанции. Если разрабатывать меры, то они должны касаться разработчика, но вопрос юрисдикции, какой страны», — объяснил эксперт по киберспорту в студии Медиагруппы «Патриот».

Вице-президент Федерации электронного спорта России также высказался о необходимости введения стандарта для кибератлетов. Зарубин отметил, что документ от Министерства спорта России — это смесь атлетического и тактического мастерства.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Эксперт по киберспорту Зарубин заявил о важности регулирования метавселенных
зарубин киберспорт метавселенные
Комментировать