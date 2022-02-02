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Британские ВМС установили наблюдение за двумя кораблями ВМФ РФ в Ла-Манше

Армия
Британские ВМС установили наблюдение за двумя кораблями ВМФ РФ в Ла-Манше
Пресс-служба Балтийского флота

Лондон, 2 февраля. Корабль ВМС Британии взял на сопровождение две боевых единицы ВМФ РФ, проходящие через пролив Ла-Манш.

В сообщении газеты Mirror говорится, что речь идет о российских кораблях «Сообразительный» и «Стойкий». Известно, что изначально за ними наблюдали ВМС Франции, после чего работа по отслеживанию кораблей была передана британскому фрегату «Argyll» и американскому авианосцу «Roosevelt».

«В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш», — сообщили в британском минобороны.

Ранее глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что корабли российского флота в ходе крупных зимних учений в дальней морской зоне отрабатывают защиту нацбезопасности. По его словам, маневры проходят в различных районах Мирового океана.

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