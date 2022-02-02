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«Союз Восток» позволит экспортировать в КНР около 50 млрд кубометров российского газа

Экономика
«Союз Восток» позволит экспортировать в КНР около 50 млрд кубометров российского газа
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. Трубопровод «Союз Восток», который будет проходить по территории Монголии, позволит экспортировать на китайский рынок порядка 50 млрд кубометров газа, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Газовый холдинг в конце декабря 2021 года объявил о подписании с монгольской стороны протокола результатов технико-экономического обоснования проекта магистрали. Стороны планируют завершить проектирование не позднее 2023 года, а строительство должно начаться уже в 2024-м.

«Проект магистрального газопровода "Союз Восток" очень масштабный. Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири — 2" и позволит поставлять на самый динамично растущий в мире китайский газовый рынок около 50 млрд куб. м газа в год», — уточнил Миллер.

Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок голубого топлива из РФ в Китай, «Газпром» и правительство Монголии заключили в 2019 году.

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Газпром миллер китай газ газопровод монголия поставки газа союз восток
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