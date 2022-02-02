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Экономист объяснил, зачем «Газпром» значительно увеличил транзит газа в ЕС через Украину
Экономика
Экономист объяснил, зачем «Газпром» значительно увеличил транзит газа в ЕС через Украину
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

В ЕС объемы запасов в ПХГ на 20% меньше, чем обычно в это время на Украине — на 40% ниже. Об этом ФАН рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Увеличение транзита

Концерн «Газпром» в два раза нарастил транзит газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

Экономист объяснил, зачем «Газпром» значительно увеличил транзит газа в ЕС через Украину
ФБА «Экономика сегодня» /

Согласно действующему договору, компания должна прокачивать в год минимум 40 млрд кубометров через ГТС Украины. Заявка «Газпрома» на транзит по состоянию на 1 февраля составит 107,7 млн кубометров, при среднесуточном контрактном показателе — 109 млн. Суточный январский показатель достиг 54 млн кубометров.

Чтобы не допустить дефицита

Как отметило Федор Сидоров, «Газпром» ведет учет запасов природного газа в Европе и на Украине. Сейчас запасы находятся на минимальных уровнях. В ЕС объемы запасов в ПХГ на 20% меньше, чем обычно в это время, на Украине — на 40% ниже.

«Это беспокоит российского поставщика, так как может привести в повышенному несанкционированному отбору сырья на Украине, где давно говорится об энергокризисе и недостатке сырья. Соответственно, пострадают интересы европейцев — запасы в ПХГ на Украине также используются покупателями ЕС», — пояснил Федор Сидоров.

Экономист объяснил, зачем «Газпром» значительно увеличил транзит газа в ЕС через Украину
ФБА «Экономика сегодня» /

Чтобы не допустить такого отбора и, как следствие, дефицита сырья и роста цен, российский поставщик увеличивает прокачку газа в направлении Европы, в том числе через ГТС Украины, обратил внимание аналитик. Это важно, чтобы не допустить нового витка роста цен и сложностей с поставками газа в нужном для потребителей объеме.

Реверс газа из ФРГ в Польшу по «Ямалу — Европе» в январе сократился более чем в пять раз. С декабря российский концерн не бронировал дополнительные мощности транзита топлива по газопроводу, объясняя это отсутствием заявок со стороны европейских партнеров.

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