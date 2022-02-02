ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян

Москва, 2 февраля. Граждане России скорректировали инфляционные ожидания, однако они остаются на высоком уровне, говорится в комментарии Центробанка.

Медианная оценка ожидаемой в этом году инфляции уменьшилась до 13,7%. Долгосрочные показатели также снизились. Однако эти уровни все еще остаются близкими к историческим рекордам, поэтому регулятор не может считать тенденцию устойчивой.

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, и это оказывает влияние на ценовую динамику и спрос. Банк России учитывает данные выводы в решениях, связанных с денежно-кредитной политикой.

Экономика России оставила пик инфляции позади, отмечал ранее глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, положительных результатов в борьбе с ростом цен стоит ожидать уже к концу текущего года.

Экономист Георгий Остапкович напомнил, что до кризиса 2008–2009 годов в РФ была двузначная инфляция, но это никого не волновало, так как экономика росла. В реальную проблему это превращается только при стагнации, цитирует его INFOX.