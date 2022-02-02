Минску — не быть: публицист Альгис Микульскис о скандальном заявлении главы СНБО Украины

Киев попал в крайне неловкое положение: 31 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о том, что его страна не намерена выполнять Минские соглашения. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассуждает о неслучайности подобных высказываний, даже если их впоследствии пытаются опровергнуть.

Украинская политическая жизнь продолжает бурлить и пениться. Спикеры всех мастей вдохновенно соревнуются в ораторском искусстве, подчас неся в эфире такое, что остается только замирать в изумлении. Ведь эти завсегдатаи киевских трибун и международных пресс-конференций очень часто производят странное впечатление — впечатление того, что они не вполне понимают, о чем и, главное, зачем говорят. Взять того же Владимира Зеленского, парадоксальную риторику которого исчерпывающе охарактеризовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктор Медведчук.

«В один день он говорит, что угрозы нет, а на второй день рассказывает, как могут якобы оккупировать Харьков. Начинала украинская власть, потом подбросили поленьев в огонь представители Запада — и продолжают это делать. Зеленский это все подхватил в определенное время, но потом он сам и его команда начали «съезжать». При этом они продолжают просить об усилении санкций, просить о получении вооружений — и получают удачно», — заключил депутат, ныне находящийся под домашним арестом.

Впрочем, о «раздвоении политической личности» Зеленского ФАН уже писал, и сегодня речь пойдет не о нем, а о фигуре помельче, но все же имеющей в Киеве определенный вес — о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексее Данилове, заявившем на днях о том, что Минские соглашения пора отправить на свалку истории. Потому что их выполнение якобы угрожает самой украинской государственности. Дословно:

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Они были подписаны под дулом российских пушек, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», — высказался глава СНБО в интервью корреспонденту агентства Associated Press.

facebook.com / Олексій Данілов

Стоит заметить, что спич Данилова, произнесенный им 31 января, родился не на пустом мосте — за несколько дней до него со схожим утверждением выступил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, озвучивший на весь мир тезис о том, что Киев не собирается выполнять ключевой пункт «Минска», а именно — идти на переговоры с руководством ЛНР и ДНР. Причем преподнесено это было как принципиальная позиция.

И вот тут возникает интересная коллизия: если вопиющие, по сути дела, слова одиозного главы украинского МИД никакой особенной реакции на Банковой не вызвали, то после интервью Данилова там сделали взволнованный вид и начали объяснять, что же именно он хотел сказать. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует RT, счел подобные умозаключения всего лишь «публицистикой»:

«В течение всех лет существования минских договоренностей продолжается дискуссия относительно параметров того, как их можно выполнить. Ожидаемо, что в этой дискуссии участвуют и должностные лица Украины, в частности господин Данилов, однако они это делают скорее в публицистическом стиле».

Однако эта попытка сохранить хорошую мину при плохой игре выглядит крайне бледно. А причина этой «бледности» кроется в точке зрения самого «пана Зе», который, как выяснилось, после его встречи с британским премьером Борисом Джонсоном тоже недоволен «минским протоколом».

«Я не хочу говорить про пункты «Минска». Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории», — посетовал Зеленский в беседе с изданием Politico.

Федеральное агентство новостей /

Ну, тот факт, что «взрослый мальчик Вова Зеленский» не удовлетворен документом, который призван прекратить кровопролитие в Донбассе, понятен изначально. Хотя бы потому, что ни одно из положений этого документа до сих пор не выполнено. Сие обстоятельство, кстати, было отмечено постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ходе его выступления на брифинге, посвященном началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации:

«Седьмая годовщина минских договоренностей. Мы каждый год поднимаем тему [данных соглашений] в Совете Безопасности, чтобы привлечь внимание не только Совета Безопасности, но и мирового сообщества к тому, что Украина давно, последовательно, сначала саботировала Минские соглашения, а сейчас просто прямым текстом отказывается [выполнять договоренности]. Мы будем обсуждать не выполнение, а невыполнение Минских соглашений», — заключил дипломат.

Резюмируя все вышесказанное, вывод можно сделать только один: если ситуация на Украине продолжит развиваться в прежнем русле, о Минских соглашениях и впрямь можно будет забыть. Они просто утонут в потоках бесконечной киевской болтовни, заявлений западных политиков о «российской угрозе», искусственно нагнетаемых внутриукраинских панических настроений… И обстрелы Донбасса продолжатся, рискуя однажды вылиться в нечто еще более страшное, но, по-видимому, крайне нужное всем, для кого «война — мать родна».

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