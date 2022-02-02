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Ножка болит две недели: назвали симптомы, при которых ребенка надо вести к онкологу
Общество
Ножка болит две недели: назвали симптомы, при которых ребенка надо вести к онкологу
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Постоянные необъяснимые боли должны серьезно настораживать человека, если тот беспокоится о своем здоровье. Об этом в ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» заявил онколог и доктор медицинских наук Николай Жуков.

Эксперт подчеркнул, что успешное лечение раковых заболеваний у детей напрямую зависит от того, насколько вовремя их родители обратятся за медицинской помощью.

«Любой нехороший симптом должен иметь логичное объяснение, — сказал профессор. — Предположим, у ребенка заболела ножка. На первом этапе можно предположить, что он просто ушибся. Но если она болит неделю, полторы и дольше, а ваш лечащий врач продолжает говорить, что это просто ушиб, то, возможно, это повод его сменить. Что еще можно посоветовать в этой ситуации?»

По словам доктора наук, если «что-то появилось там, где ничего до этого не было», то это «однозначный повод для поиска врача-онколога».

«Ножка болит две недели»: назвали симптомы, при которых ребенка надо вести к онкологу
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ /

«Если это выросло где-то рядом с трубчатым внутренним органом, то признаки запомнить достаточно легко: он сдавливается и по нему начинает все хуже проходить. Так что, если вы испытываете проблемы с глотанием, дыханием, дефекацией или мочеиспусканием — идите к онкологу. Понятно, что проблемы, скорее всего, будут связаны с чем-то другим — но иного универсального совета по диагностике раковых заболеваний я дать не могу», — произнес врач.

Он также призвал обратить внимание на переломы крупных костей от небольшого воздействия.

«Ели ребенок сломал большую берцовую кость, просто оступившись, это повод серьезно насторожиться, — сказал Жуков. — Ведь, чтобы нанести такую травму здоровому человеку, нужно произвести чудовищное по силе воздействие».

Ранее онкопроктолог назвал первые симптомы рака кишечника.

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