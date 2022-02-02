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Норкин рассмешил публику «Места встречи» с помощью шутливого диалога Брежнева и Карлсона

Политика
Норкин рассмешил публику «Места встречи» с помощью шутливого диалога Брежнева и Карлсона
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 2 февраля. Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин заставил зрителей врасплох, рассказав новый анекдот про бывшего секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и мультипликационного персонажа Карлсона.

Норкин традиционно завершил очередной выпуск передачи шуткой. На этот раз ведущий рассмешил аудиторию зарисовкой, героями которого стали Брежнев и Карлсон.

По сюжету анекдота, Карлсон летел над Москвой и случайно увидел в здании Большого Кремлевского дворца открытое окно. Присмотревшись, он увидел там курящего Брежнева. Между ними состоялся забавный диалог.

Норкин рассмешил публику «Места встречи» с помощью шутливого диалога Брежнева и Карлсона

«Карлсон присел к нему на подоконник, говорит:

— Здравствуйте, Леонид Ильич!

— Здравствуй! Что-то я вас не припоминаю...

— Ну как же, Леонид Ильич, меня все знают, даже школьники. Я Карлсон!

—Ааа... Конечно, конечно. А где ваш соратник товарищ Энгельсон?»рассказал Норкин.

Зрители «Места встречи» долго не могли успокоиться и аплодировали ведущему. Неожиданный финал шутки застал аудиторию врасплох.

Ранее Норкин довел публику до слез анекдотом про странный случай в практике психиатра. Юмореска рассказывала о душевнобольном, который всю жизнь ждал письмо от богатого дяди. Страх пропустить это событие мешал жить пациенту, и тогда за дело принялся врач.

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