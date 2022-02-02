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Бомбардировки ВВС США разрушили здание университета в сирийской Хасаке

Весь мир
Бомбардировки ВВС США разрушили здание университета в сирийской Хасаке
flickr.com  /  U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Sandra Welch

Хасака, 2 февраля. Власти провинции Хасака на северо-востоке Сирии заявили о масштабном ущербе для учебных корпусов Технического университета в результате недавних бомбардировок ВВС США. Информацию озвучил глава администрации региона Гасан Халиль.

По словам губернатора, учебные здания на юге города были фактически разрушены при ударах американских вооруженных сил в рамках операции в районе тюрьмы «Ас-Сынаа», которую Штаты проводили совместно с боевиками курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Халиль отметил, что некоторые корпуса университета получили критические повреждения, другим нанесен существенный внешний ущерб, однако, что происходит внутри — пока неизвестно.

Напомним, в течение прошлой недели в районе Гвейран, где расположена тюрьма для террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), продолжались ожесточенные столкновения. Причиной для них послужила атака боевиков на учреждение, в результате которой части заключенных удалось бежать.

После этого контролирующие данную территорию отряды СДС заявили о начале операции по поимке террористов, с воздуха их поддерживали американские военные, наносившие массированные удары в том числе и по жилым районам. В результате этих действий более 40 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть дома, опасаясь за свою безопасность, и перейти на подконтрольные правительству Сирии безопасные территории.

31 января представители СДС заявили о якобы полном разгроме террористов ИГ в Гвейране и ликвидации последних очагов сопротивления. Однако достоверность этой информации остается под сомнением, поскольку местные источники сообщают о продолжающихся перестрелках в районе. Кроме того, о стабилизации обстановки в окрестностях «Ас-Сынаа» курдские формирования заявляли с первого дня операции, несмотря на то, что эта информация не соответствовала действительности.

По данным Arab News, в результате столкновений в Хасаке были ликвидированы не менее 246 террористов ИГ и убиты 79 членов СДС. Впрочем, данные о потерях сторон все еще уточняются, и количество погибших может возрасти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша сирия хасака
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