Бомбардировки ВВС США разрушили здание университета в сирийской Хасаке

Хасака, 2 февраля. Власти провинции Хасака на северо-востоке Сирии заявили о масштабном ущербе для учебных корпусов Технического университета в результате недавних бомбардировок ВВС США. Информацию озвучил глава администрации региона Гасан Халиль.

По словам губернатора, учебные здания на юге города были фактически разрушены при ударах американских вооруженных сил в рамках операции в районе тюрьмы «Ас-Сынаа», которую Штаты проводили совместно с боевиками курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Халиль отметил, что некоторые корпуса университета получили критические повреждения, другим нанесен существенный внешний ущерб, однако, что происходит внутри — пока неизвестно.

محافظ الحسكة: مبان جامعية دُمرت كلياً بقصف ممنهج من الاحتلال الأمريكيhttps://t.co/ncTMiFLf41 pic.twitter.com/Vv4hGDUUH2 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 1, 2022

Напомним, в течение прошлой недели в районе Гвейран, где расположена тюрьма для террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), продолжались ожесточенные столкновения. Причиной для них послужила атака боевиков на учреждение, в результате которой части заключенных удалось бежать.

После этого контролирующие данную территорию отряды СДС заявили о начале операции по поимке террористов, с воздуха их поддерживали американские военные, наносившие массированные удары в том числе и по жилым районам. В результате этих действий более 40 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть дома, опасаясь за свою безопасность, и перейти на подконтрольные правительству Сирии безопасные территории.

Our SDF & ISF have thwarted a new insurgence & escape attempt by Daesh terrorists detained in Geweran prison. The insurgence coincided w/a car bomb explosion near the prison conducted by Daesh sleeper cells, who infiltrated from the surrounding neighborhoods & clashed w/the ISF. pic.twitter.com/pCe1vg1T6P — Bahtiyar Umut (@baxtiyarumut) January 20, 2022

31 января представители СДС заявили о якобы полном разгроме террористов ИГ в Гвейране и ликвидации последних очагов сопротивления. Однако достоверность этой информации остается под сомнением, поскольку местные источники сообщают о продолжающихся перестрелках в районе. Кроме того, о стабилизации обстановки в окрестностях «Ас-Сынаа» курдские формирования заявляли с первого дня операции, несмотря на то, что эта информация не соответствовала действительности.

Kurdish forces say they have defeated all Islamic State group fighters left inside the Syrian jail that jihadists stormed 10 days ago, sparking battles that left over 330 deadhttps://t.co/mzG0De8s5R — AFP News Agency (@AFP) January 30, 2022

По данным Arab News, в результате столкновений в Хасаке были ликвидированы не менее 246 террористов ИГ и убиты 79 членов СДС. Впрочем, данные о потерях сторон все еще уточняются, и количество погибших может возрасти.

1 Организация запрещена на территории РФ.