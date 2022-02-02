Кедми: Россия может быть втянута «третьей силой» в вооруженный конфликт на Украине

Москва, 2 февраля. Россия не собирается участвовать в каких-либо вооруженных конфликтах, но страны Запада могут попытаться втянуть ее в войну на юго-востоке Украины, заявил политолог Яков Кедми.

Кедми рассказал, как Запад пытается втянуть Россию в военный конфликт на Украине. По его словам, западные страны могут стать «третьей силой», которая всячески будет провоцировать Москву на агрессивные действия. Кедми напомнил, что Британия в последнее время активно накачивает Украину оружием и может организовать в Донбассе провокацию.

«Вот эта опасность есть — они играют с огнем. Хотя в результате этого платить будет Украина, они же у себя на острове», — рассказал эксперт в эфире ITON-TV.

Кедми отметил, что на сегодняшний день на украинской территории находятся около сотни британских военных инструкторов. Он не исключил, что именно они готовят провокацию, из-за которой РФ может быть втянута в вооруженный конфликт. Политолог также убежден, что Запад хочет начать экономическую войну против Москвы. Основной целью иностранных политиков является насильственная смена власти в России.

Ранее в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Киева и ни на кого не собирается нападать. Стоит отметить, что жители западных стран не верят в тиражируемые СМИ фейки о «вторжении», передает «Царьград».