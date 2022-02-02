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ФНС разрешит россиянам платить налоги по-новому

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 13:16
Экономика
ФНС разрешит россиянам платить налоги по-новому
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила для россиян новый порядок уплаты налогов — с использованием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН), передают «Ведомости» со ссылкой на тематическую брошюру.

Этот механизм будет похож на разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП), в рамках которой клиенты могут совершать переводы на определенную сумму по номеру телефона. Налоговики теперь разработали собственный проект — Единый налоговый счет (ЕНС). Данный функционал позволяет уплачивать несколько налогов одним платежом.

Главным идентификатором окажется ИНН. Функцию оплаты по нему внедрят в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Там же можно будет установить автоматический платеж, а также получить доступ к информации по всем выплатам.

Специалисты ФНС ранее сообщили, что чистый отток предприятий за 2021 год сократился в четыре раза. Показатель является минимальным с 2017 года.

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