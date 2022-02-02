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Остался всего один шаг: Кедми предсказал Британии потерю Шотландии
Политика
Остался всего один шаг: Кедми предсказал Британии потерю Шотландии
Федеральное агентство новостей  / 

Все идет к тому, что Великобритания может сжаться до своих первоначальных исторических размеров и потерять Шотландию. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Несмотря на то, что Великобритания до сих пор считает себя большой империей, разворачивающиеся в мире события показывают, что это не так, указал эксперт. Кроме того, Кедми предсказал Британии потерю Шотландии из-за чрезмерно раздутых амбиций лондонских властей.

«Что касается Великобритании, то у нее нет будущего. Она может называть себя империей сколько угодно, но сегодня Англия возвращается к своим естественным размерам. Для полноценной трансформации остался всего лишь один шаг — лишиться Шотландии. И она останется без Шотландии, поскольку именно так сейчас разворачиваются события», — сказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Остался всего один шаг»: Кедми предсказал Британии потерю Шотландии
wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

По словам Кедми, сегодня Англия пытается создать новый союз совместно с Украиной и Польшей, чтобы противостоять Германии и Франции в Европе. Эксперт считает, что имперские амбиции Великобритании мешают английским властям здраво мыслить. Он привел в пример историю вокруг ситуации с решением Лондона разместить свои ракеты на Мальдивских островах.

«Но англичане продолжают придерживаться своих старых британских традиций. Великобритания всегда была против Германии и Франции, но находилась в союзе с Польшей и странами Прибалтики. Именно за это они сейчас и держатся. Они заявили, что хотят установить свои ракеты на Мальдивских островах. Где Мальдивы, а где Великобритания? Это имперское мышление, там нет никакой логики», — резюмировал Яков Кедми.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail высмеяли угрозы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес России из-за Киева. Британцы подчеркнули, что Джонсон уже не пользуется доверием, а его рейтинги стремительно упали после скандальной вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.

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