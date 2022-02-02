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Комики Данилец и Моисеенко резко высказались о президенте Украины Зеленском

Общество
Комики Данилец и Моисеенко резко высказались о президенте Украины Зеленском
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 2 февраля. Юмористы из дуэта «Кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко высказали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Данилец уверен, что какие-то силы подействовали на Зеленского и изменили его риторику и мысли, которые он озвучивал на выборах. Комик признался, что украинцы не ожидали, что президент так поступит.

«Все изменено на сто процентов. Хотя всю жизнь всегда он выступал за счастье, за радость. Критиковал нелюбимых народом Украины политиков. Он действительно над ними изгалялся и издевался. Когда вот это все случилось — это больно. Больно не только для нас как артистов. Для всего народа украинского», — сказал Данилец в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Моисеенко рассказал, что дуэт «Кролики» стал неугоден на Украине. По словам артиста, юмористы столкнулись с негативом в свой адрес еще в 2015 году. Тогда комикам сорвали два концерта в украинском Трускавце.

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