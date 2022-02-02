The American Conservative: Путин первым догадался о многополярности будущего мира

Вашингтон, 2 февраля. Российский президент Владимир Путин первым догадался о многополярности будущего мира. Соответствующим мнением поделились обозреватели американского журнала The American Conservative.

По их мнению, российский лидер не интересуется прошлым. Они считают, что Путин предугадал возникновение на мировой арене нескольких полюсов силы — наиболее могущественных держав — не превосходящих и не распространяющих свое влияние друг на друга. Именно это дало ему преимущество над США, подчеркнули в The American Conservative.

«Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции», — указали обозреватели.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.