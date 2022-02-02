GSA Platform: «Газпром» не возобновил транзит по магистрали «Ямал — Европа»

Москва, 2 февраля. Прокачка газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» все еще остается близкой к нулю, несмотря на бронирование «Газпромом» мощностей на ночные часы, свидетельствуют данные GSA Platform.

Физический отток по магистрали пошел только в последний забронированный час и составил около 1,6 тысячи кубометров. В то же время реверс сырья по «Ямалу — Европа» из ФРГ в Польшу остановился.

В целом «Газпром» не бронировал мощности газопровода на февраль и снова переходит на поставки через него по суточным заявкам, как делал это в декабре. Российская компания выкупила часть мощности трубы на первые часы 2 февраля, однако транзит пока не начался.

Аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее заявил, что геополитическая напряженность внесла коррективы в стратегии закупок российского голубого топлива некоторыми странами Европы. Спрос на энергоресурс, несмотря на цену, будет оставаться высоким. Последние три месяца котировки устойчиво держатся в диапазоне 800–1200 долларов.