Депутат Федоров назвал победой России сокращение срока мандата Миссии ООН в Ливии

Депутат Государственной думы Евгений Федоров подтвердил, что Россия предприняла успешные решения в Совбезе ООН, который продлил до 30 апреля мандат Миссии в Ливии, как и предлагала Москва.

При этом Великобритания настаивала на сентябре 2022 года, но РФ не согласилась с рядом пунктов, предложенных Лондоном, и отметила необходимость в первую очередь учитывать голос ливийцев, которым предстоит завершить президентские и парламентские выборы. В итоге члены Совбеза единогласно остановились на варианте Москвы.

«Россия проводит в ООН определенную стратегию, пользуясь своим правом ведущего члена Совета Безопасности и, соответственно, правом вето», — объяснил депутат.

По его словам, действия России создали возможность навести порядок в Ливии, пока США, Франция и другие европейские страны преследуют лишь собственные интересы в североафриканском государстве.

Продление до апреля позволит парламенту с соблюдением всех механизмов сформировать новый кабмин. Это необходимо, поскольку спикер Палаты представителей Агила Салех уже подтверждал нелегитимность Правительства национального единства (ПНЕ), срок полномочий которого истек в конце декабря 2021-го.

Кроме того, Министерство иностранных дел России призвало Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша представить достойную кандидатуру на пост главы Миссии ООН по поддержке в Ливии, с чем согласился и Евгений Федоров. По его словам, сейчас функцию выполняет спецсоветник генсека Стефани Уильямс, но с юридической точки зрения должность осталась вакантной.

«Если есть конкретный человек, отвечающий за определенные действия, имеющий авторитет для уговоров на месте чиновников, депутатов, то это важный момент. Специальный советник, конечно, тоже может выполнять эти функции, но у него более политическая роль, а не организатора», — добавил Евгений Федоров.

Продление Миссии ООН до 30 апреля по инициативе России стало одновременной победой как Москвы, предложившей наиболее рациональное решение, так и Палаты представителей Ливии над нелегитимным ПНЕ, которое усиленно лоббировала Стефани Уильямс, считает эксперт.

Во вторник, 1 февраля, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проголосовал за продление мандата Миссии по поддержке Ливии (МООНПЛ) сроком до 30 апреля 2022 года. Согласно изначальному проекту резолюции Великобритании, продление мандата планировалось до 15 сентября.

Однако Россия настояла на ряде изменений. В частности, официальные лица РФ выступили за максимально эффективное представительство ООН, размещенное на территории североафриканского государства, и чтобы международное сообщество в первую очередь учитывало голос самих ливийцев.