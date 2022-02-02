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Алжир заявил о поддержке урегулирования ситуации в Ливии

Весь мир
Алжир заявил о поддержке урегулирования ситуации в Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Аддис-Абеба, 2 февраля. Министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра подтвердил постоянную поддержку Алжиром позиции ливийцев, подчеркнув важность продвижения по пути национального примирения.

Заявление политика озвучено во время встречи с главой МИД нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш. Переговоры состоялись накануне открытия 40-й очередной сессии Исполнительного совета Африканского союза в столице Эфиопии.

Согласно сообщению пресс-службы ливийского внешнеполитического ведомства, политики обсудили отношения между двумя странами и последние события в Ливии. Они рассмотрели перспективы выхода из нынешнего тупика для восстановления мирного пути разрешения кризиса.

Глава МИД Алжира заявил о необходимости создания условий для достижения консенсуса среди ливийцев в целях укрепления национального единства и установления стабильности в североафриканском государстве.

В конце августа прошлого года власти АНДР провели конференцию на уровне министров иностранных дел стран-соседей Ливии. Участники обсудили политическое урегулирование в государстве.

В начале января Алжир открыл генеральное консульство в Триполи. Работа представительства возобновилась спустя 8 лет после его закрытия на фоне нестабильной ситуации с безопасностью.

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