Политолог Валяев: Украина не видит последовательности в поведении США

Киев хотел бы за западный счет перевооружить свою армию, перевести ее на профессиональную основу и увеличить численность собственных вооруженных сил. Западные страны готовы оказывать поддержку Киеву, но не в таких объемах, которые требует Украина. Такую позицию ФАН высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Новые форматы

Киев ищет варианты решения конфликта в Донбассе не только в рамках «нормандского формата», но и в других вариантах переговоров с Россией на двустороннем и трехстороннем уровне. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», — заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Ухудшение отношений Киева и Вашингтона

Как отметил Евгений Валяев, заявление Владимира Зеленского о поиске форматов контактирования с Москвой по Донбассу является хорошей новостью, хотя и резко коррелирует с предыдущей линией Киева, заявлявшего о высокой вероятности военного обострения с Россией. Нельзя было не заметить, что в последние дни кабинет Зеленского изменил линию публичного поведения на менее алармистскую. Это связывают с ухудшением отношений Киева с Вашингтоном. Визит Бориса Джонсона должен разрешить возникшие противоречия между Зеленским и Байденом, поэтому публичная линия Киева может снова вернуться на старые рельсы.

Global Look Press / Yuri Gripas / Consolidated News Photos

«Российской стороне выгодно, чтобы в западных медиа появлялись позитивные сообщения о событиях вокруг российско-украинского обострения. Такие сообщения краткосрочно укрепляют рубль и котировки на российских биржах, но для долгосрочной тенденции необходимо, чтобы позитивно закончились переговоры между Россией и Западом. Даже украинский президент заявляет о возможности трехстороннего формата с Москвой, понимая, что шансы на двусторонний формат очень невысоки из-за позиции Москвы, что Киев не является в достаточной степени самостоятельным игроком, а поэтому не может выступать стороной переговоров. Вряд ли позиция российской стороны претерпит изменения — Москва и дальше будет выступать за прямой диалог с Вашингтоном не только по вопросу урегулирования отношений с Украиной, но и по всему спектру вопросов безопасности и отношений с НАТО», — пояснил Евгений Валяев.

Попытки Киева

По его словам, Киев не видит достаточной последовательности в поведении США и его западных союзников по российско-украинскому конфликту. Официальный Киев замечает, что между Москвой и Вашингтоном происходит торг, в котором Киев является всего лишь объектом диалога, а не его участником. Киев добивается, чтобы статус Украины в этом диалоге был максимально высоким. Украинская сторона хочет получить гарантии по вступлению страны в НАТО, а также гарантии по оказанию Киеву долгосрочной и регулярной помощи для перевооружения ВСУ и закрепления Украины в качестве страны, сдерживающей Россию.

«Киев хотел бы за западный счет перевооружить свою армию, перевести ее на профессиональную основу и увеличить численность собственных вооруженных сил. Западные страны готовы оказывать поддержку Киеву, но не в таких объемах, которые требует Зеленский. Зеленский продает Украину Западу в качестве страны, которая должна будет первой выступить против «российской агрессии». Западные страны устраивает такой расклад, но они не хотели бы нести полную ответственность за действия Киева, поэтому и перспективы вступления Украины в НАТО являются туманными», — добавил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Эксперт не исключает сценарий, при котором для стран восточной Европы будет создан новый оборонный формат, которые — речь об AUKUS и QUAD — в последнее время активно создает Вашингтон. Такой вариант, с одной стороны, формально удовлетворит запросы Москвы, требующей остановить расширение НАТО на Восток. С другой — Вашингтон создаст в Восточной Европе пул стран, находящихся под контролем США, а не лидеров ЕС.

«В такой оборонный союз могли бы, кроме Украины, войти балтийские страны, Польша, Румыния, а также потенциально Грузия и Молдавия. Такой военный союз публично позиционировался бы в качестве самостоятельного игрока, но, по сути, полностью зависел бы от Вашингтона и НАТО», — заключил Евгений Валяев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.