Продуктовые карточки могут появиться в Казахстане из-за разгона инфляции

Нур-Султан, 2 февраля. Малообеспеченным слоям населения Казахстана следует выдавать продуктовые карточкам. Соответствующее предложение выдвинул депутат от правящей партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов.

Местные предприниматели и правительство не успевают повышать зарплаты для работников — инфляция растет слишком высокими темпами. Республике необходимо время на стабилизацию экономики, и в таких условиях временным решением может стать введение бесплатных карточек для малоимущих, чтобы они приобретали продовольствие.

«Самые ценные товары — это продукты питания. Цены на них растут двухзначными цифрами. Никакая индексация и повышение зарплат не успеет за таким ростом цен», — подчеркнул Жамалов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заверил, что не намерен претендовать на управление государством более двух сроков. По его словам, он собирается соблюдать конституцию и не будет «переделывать» ее.