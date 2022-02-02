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Продуктовые карточки могут появиться в Казахстане из-за разгона инфляции

Экономика
Продуктовые карточки могут появиться в Казахстане из-за разгона инфляции
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 2 февраля. Малообеспеченным слоям населения Казахстана следует выдавать продуктовые карточкам. Соответствующее предложение выдвинул депутат от правящей партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов.

Местные предприниматели и правительство не успевают повышать зарплаты для работников — инфляция растет слишком высокими темпами. Республике необходимо время на стабилизацию экономики, и в таких условиях временным решением может стать введение бесплатных карточек для малоимущих, чтобы они приобретали продовольствие.

«Самые ценные товары — это продукты питания. Цены на них растут двухзначными цифрами. Никакая индексация и повышение зарплат не успеет за таким ростом цен», — подчеркнул Жамалов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заверил, что не намерен претендовать на управление государством более двух сроков. По его словам, он собирается соблюдать конституцию и не будет «переделывать» ее.

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Казахстан инфляция продукты продуктовые карточки
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