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Нелегитимное правительство Ливии заявило о намерении продолжить работу

Весь мир
Нелегитимное правительство Ливии заявило о намерении продолжить работу
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 2 февраля. Нелегитимное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии намерено продолжить работу до избрания новой исполнительной власти. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мухаммад Хамуда в интервью телеканалу Libya Al Ahrar.

По словам пресс-секретаря, кабинет министров сложит свои обязанности после проведения всеобщего плебисцита. Он раскритиковал усилия Палаты представителей сформировать временный кабмин.

«Правительство продолжает работу до тех пор, пока не передаст свои обязанности избранной народом власти», — сказал Мухаммад Хамуда.

Чиновник добавил, что международное сообщество поддерживает дорожную карту, принятую Форумом политического диалога и вытекающую из политического соглашения. Подчеркивается необходимость определить новую дату выборов и решить проблемы, которые помешали своевременному проведению всеобщего голосования, намеченного на 24 декабря 2021 года.

ПНЕ под руководством Абд аль-Хамида Дабибы официально объявлено нелегитимным. На прошлой неделе спикер Палаты представителей Агила Салех подтвердил, что срок полномочий кабмина истек в конце декабря.

Пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек накануне заявил, что на заседании в понедельник, 7 февраля, рассмотрят кандидатуры на пост премьер-министра. На следующий день депутатам предстоит избрать главу правительства.

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