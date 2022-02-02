Трамп указал на огромную скорость, с которой США «катятся к чертям» при Байдене

Вашингтон, 2 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден нанес огромной ущерб своей стране в 2021 году. Соответствующее заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

По словам 45-го президента США, сумма действий пяти американских глав государств не причинила такого вреда, какой нанес стране Байден. Трамп напомнил о поражении Соединенных Штатов и их хаотическом отступлении в Афганистане, что безусловно является политической катастрофой для нынешнего лидера страны. Также он указал на его провалы в экономике.

«У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро. Я проделал большую работу (на посту президента. — Прим. ФАН.), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет», — высказал экс-президент свое мнение.

Ранее сообщалось, что ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности обнародованы. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.