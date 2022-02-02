Экс-депутат Поклонская готова помочь Украине осознать российскую принадлежность Крыма

Москва, 2 февраля. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская пообещала помочь властям Украины осознать, что Крым воссоединился с Россией еще восемь лет назад.

Ранее депутаты Верховной рады Украины создали временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма, ее возглавил нардеп от партии «Слуга народа» Игорь Копытин.

Поклонская заявила о готовности помочь украинским властям в их стремлении понять, почему Крым вернулся в состав России в 2014 году. Она объяснила это одной фразой.

«Референдум прошел, и для этого была причина. Заключается эта причина в том, что кровавые события на майдане 2013–2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Бывший депутат отметила, что в Раде задались вопросом лишь спустя много лет, тогда как ответ лежит буквально на поверхности.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших крымчан отдали голоса за вступление в состав РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина после вступления в Североатлантический альянс может начать военную операцию в Крыму. По его словам, в этом случае возрастет риск военных провокаций в Крыму.