Французское издание France 24 опубликовало новый вброс о россиянах в Мали

Бамако, 2 февраля. Французское информационное агентство France 24 выпустило фейковый репортаж о присутствии российских инструкторов в Мали.

Ролик, опубликованный на Youtube, представляет из себя нарезку кадров со старыми видеозаписями и фотографиями. Одним из главных «доказательств» нахождения в республике отечественных специалистов, которых западные СМИ в очередной раз причислили к «ЧВК Вагнера», стали ночные кадры низкого качества и записи пролета российской авиации.

wikipedia.org / Xchgall/PD

Однако французские аналитики упустили из внимания, что отечественные вертолеты стали частью комплексной поддержки, которую Москва оказывает Бамако в рамках укрепления двустороннего сотрудничества. В сентябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль поможет Мали в борьбе с терроризмом:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через месяц после выступления министра иностранных дел Россия выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Бамако четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.