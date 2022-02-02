Экономист Землянский описал простейшую схему России и США по восстановлению Донбасса

Вашингтон, 2 февраля. Решение по Украине и Донбассу, в частности, было принято еще в Женеве, и США пошли на такие уступки России, что в Вашингтоне никогда об этом даже не заикнутся.

Таким мнением с журналисткой Анастасией Гусаревой поделился эксперт по энергетической безопасности, экономист Валентин Землянский, вкратце обрисовав сложносочиненную, но в то же время простую схему, по которой Москва и Вашингтон распутывают «украинскую проблему».

Эксперт отметил, что политика России на всех уровнях всегда отличалась особой конкретикой и четкостью формулировок. Киев наоборот во все времена всегда пытался усидеть на всех стульях одновременно, получить побольше выгоды, но в итоге оставался ни с чем. Если у Украины когда-нибудь и была независимая политика, то и она была размыта донельзя. Поэтому, по сути, и зашел в тупик процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Россия не отступает от своих принципов конкретики и четкости, и вполне обоснованно требует последовательного выполнения условий Минских соглашений. Киев же отчаянно сопротивляется, хотя не имеет на это никакого права и даже тени возможности.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Землянский напомнил, что подписанные украинской стороной Минские договоренности были закреплены соответствующей резолюцией Совбеза ООН. То есть как бы Киев ни вилял, Минск-2 придется выполнять. И это действительно сразу же решит проблему войны на юго-востоке. Но украинская власть будет сопротивляться до последнего, боясь не столько реакции радикалов, сколько возмущения всего общества, ведь как только стрельба стихнет навсегда, миллионы украинцев спросят у майданной власти: «А чем вы все это время занимались?».

Гусарева предположила, что Зеленский и его команда боятся еще и процесса восстановления Донбасса, на который в украинской казне просто нет денег. Экономист успокоил журналистку, заверив, что скорее всего Россия договорилась с США и об этом, что можно увидеть по кризису в Европе. Землянский уточнил, что это всего лишь теория, так сказать одна из версий, но под определенным ракурсом она выглядит вполне правдоподобно. Он попросил представить, что есть некая схема, по которой США как бы компенсируют разруху на Украине деньгами европейцев.

«Вот тебе для примера. Встречаются президенты США и РФ в Женеве, как было летом 2021 года. Байден говорит: «Мы эту украинскую историю будем заканчивать — ну, в каком-то обозримом будущем — забирайте и Украину, и Донбасс. Кемска волость. Восстанавливайте». Российский президент: «Подождите, а деньги?». Американец: «Ну давайте мы тогда, как-бы, кризис в Европе организуем энергетический, цены на газ взлетят, вы хорошо заработаете, а часть денег как раз пойдет на восстановление Донбасса. По рукам?». Вот такой вот real-politic самыми простыми словами», — расписал простейшую схему Землянский.

Экономист также выразил уверенность в том, что конфликт в Донбассе так или иначе будет прекращен, деньги на его восстановление найдутся, в том числе и за счет российско-американской схемы, и регион обязательно будет восстановлен в кратчайшие сроки. По мнению эксперта, примерно в то же время закончится и антироссийская история в украинской политике. Здесь свою роль сыграют если не здравый смысл с совестью, то хотя бы здоровый прагматизм. Все прекрасно понимают, что у Украины нет другого рынка, кроме российского. Поэтому страна может выжить только в тесном и, естественно, дружественном взаимодействии с Россией.

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