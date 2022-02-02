Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 13:54
13:54
Политика
Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО
13:53
Происшествия
Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы
13:52
Общество
Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю
13:51
Экономика
Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций
13:51
Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
13:50
Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
13:49
Олимпийские игры 2022
Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами
13:48
Общество
Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
13:47
Армия
19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
13:45
Экономика
Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей
Все новости

Расплата за образ жизни: чем «взрослая» онкология отличается от «детской»
Общество
Расплата за образ жизни: чем «взрослая» онкология отличается от «детской»
пресс-служба НМИЦ радиологии  / 

Онкологические заболевания у детей и подростков, как правило, имеют иной генезис, нежели у взрослых. Об этом в ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» заявил онколог и доктор медицинских наук Николай Жуков.

Эксперт подчеркнул, что для пожилых и просто взрослых людей характерны те онкологические заболевания, которые условно можно назвать «расплатой за образ жизни».

«И за то время, когда человек получает канцерогенные воздействия на свой организм, — продолжил профессор. — Они накапливаются, и это приводит к развитию ассоциированных злокачественных новообразований. Чаще всего это происходит на покровных тканях, которые больше контактируют с внешними факторами».

«Расплата за образ жизни»: чем «взрослая» онкология отличается от «детской»
Агентство городских новостей Москва /

Что же касается детей и подростков, то им, по словам Жукова, больше присуща совершенно иная категория опухолей.

«Эта часть пациентов совершенно точно не успела накопить канцерогенные воздействия, — заметил доктор медицинских наук. — Так что здесь мы видим либо проявление генетических наследственных синдромов, которые способствуют развитию той или иной онкологии, либо случайную поломку в геноме быстро делящихся клеток. Для детей больше характерны заболевания системы кроветворения, мягкотканные и костные опухоли (обусловлено быстрым ростом скелета и мышц), ведь чем больше циклов деления проходят клетки, тем больше у них шансов на спонтанную ошибку. Так что онкология центральной нервной системы у детей и подростков также имеет место».

Ранее онкопроктолог назвал первые симптомы рака кишечника.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Расплата за образ жизни: чем «взрослая» онкология отличается от «детской»
россия рак онкология медицина
Комментировать