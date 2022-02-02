«Расплата за образ жизни»: чем «взрослая» онкология отличается от «детской»

Онкологические заболевания у детей и подростков, как правило, имеют иной генезис, нежели у взрослых. Об этом в ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» заявил онколог и доктор медицинских наук Николай Жуков.

Эксперт подчеркнул, что для пожилых и просто взрослых людей характерны те онкологические заболевания, которые условно можно назвать «расплатой за образ жизни».

«И за то время, когда человек получает канцерогенные воздействия на свой организм, — продолжил профессор. — Они накапливаются, и это приводит к развитию ассоциированных злокачественных новообразований. Чаще всего это происходит на покровных тканях, которые больше контактируют с внешними факторами».

Агентство городских новостей Москва /

Что же касается детей и подростков, то им, по словам Жукова, больше присуща совершенно иная категория опухолей.

«Эта часть пациентов совершенно точно не успела накопить канцерогенные воздействия, — заметил доктор медицинских наук. — Так что здесь мы видим либо проявление генетических наследственных синдромов, которые способствуют развитию той или иной онкологии, либо случайную поломку в геноме быстро делящихся клеток. Для детей больше характерны заболевания системы кроветворения, мягкотканные и костные опухоли (обусловлено быстрым ростом скелета и мышц), ведь чем больше циклов деления проходят клетки, тем больше у них шансов на спонтанную ошибку. Так что онкология центральной нервной системы у детей и подростков также имеет место».

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