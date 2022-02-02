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Тихоокеанский циклон обрушил мокрый снег на Петропавловск-Камчатский

Видео

Жители Камчатки оказались во власти тихоокеанского циклона. Регион накрыло сильным снегопадом, который не прекращается до сих пор.

Порывы ветра принесли на полуостров мокрый снег, который может угрожать местному населению. Власти региона решили отменить занятие второй смены в школах. Также дети не смогут посещать учреждения дополнительного образования, пока погодные условия не стабилизируются.

Большое количество осадков также затруднило ситуацию на дрогах. Жители снимают видео заснеженных дорог и дворов. При этом местная администрация пока не прекратила работу общественного транспорта. По словам ее представителей, уборочная техника уже преступила к расчистке территорий.

Некоторые горожане с недовольством приняли изменение погоды в регионе. Они снимают юмористические ролики о тяготах выхода на улицу в снегопад.

«Месяц осталось продержаться, весна скоро совсем», — надеется местная жительница Валентина.

При этом есть люди, которые восхищаются зимними пейзажами Камчатки. По мнению Елены, выходы на прогулку с собакой теперь намного интереснее.

«Любим гулять в пургу. Гуляли два часа. Очень круто было», — рассказала женщина своим подписчикам.

Непогода повлияла и на авиасообщение региона. В аэропорте Елизово задержали уже несколько рейсов.

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непогода камчатский край циклон
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