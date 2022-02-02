Вице-президент ФЭС России Зарубин объяснил необходимость физподготовки для кибератлетов

Санкт-Петербург, 2 февраля. Вице-президент Федерации электронного спорта России Георгий Зарубин рассказал о необходимости введения стандарта для кибератлетов. Он отметил, что документ от Министерства спорта России — это смесь атлетического и тактического мастерства.

По мнению эксперта, физическая подготовка важная как для обычных, так и для киберспортсменов. Например, Team Spirit имеет удобный формат подготовки к соревнованиям, и важно сохранять хорошую физическую форму.

«Данный стандарт представляет смесь атлетического стандарта и блок тактико-технического мастерства, и если при физическом мастерстве определенные параметры были заданы, то по части самого компьютерного спорта стандарт не дает никакого понимания», — пояснил Зарубин в студии Медиагруппы «Патриот».

Однако, как отметил специалист, успех зависит от многих факторов, но доминирующим является уровень подготовки атлетов в конкретной кибердисциплине. По его словам, определенные действия могут повлиять на ход игры. Зарубин считает важным разработать модельные характеристики для каждой дисциплины.

Георгий Зарубин ответил в эфире Медиагруппы «Патриот» на важные вопросы касательно будущего киберспорта. Он прокомментировал введение федерального стандарта подготовки атлетов по направлению «компьютерный спорт».