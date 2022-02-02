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Читатели Daily Mail высмеяли угрозы своего премьера Джонсона в адрес России

Политика
Читатели Daily Mail высмеяли угрозы своего премьера Джонсона в адрес России
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 2 февраля. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли угрозы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес России из-за Киева. По его словам, «вторжение РФ» на Украину станет крупной стратегической ошибкой.

Британцы подчеркнули, что Джонсон уже не пользуется доверием, а его рейтинги стремительно упали после скандальной вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна. По их мнению, Великобритании нужен другой — более серьезный лидер.

Читатели британской газеты считают, что премьер-министру стоит объяснить, как работает санкционная политика. Они сравнили его с крошечной мышью, а огромную Россию с кошкой.

Читатели Daily Mail высмеяли угрозы своего премьера Джонсона в адрес России
pixabay.com /

«Заткнись, Борис, нам нужен российский газ, потому что за последние 20 лет никто ничего не сделал для того, чтобы сделать нас энергетически самодостаточными. Ветряки ситуации не меняют», — обратились британцы к своему премьеру после его последнего китайского предупреждения России.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал встречу президента Украины Владимира Зеленского с Джонсоном разговором двух «погрязших в распрях» политиков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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