Глава ДНР Пушилин заявил о готовности республики к отражению любой агрессии ВСУ в Донбассе

Донецк, 2 февраля. Запад накачивает Украину оружием, поэтому в Донбассе может произойти эскалация ситуации, но ДНР готова к любому развитию событий, заявил глава республики Денис Пушилин.

В интервью изданию «ПолитЭксперт» он рассказал о подготовке ДНР к отражению наступления ВСУ. Пушилин заявил о готовности армий республик Донбасса к любой агрессии Киева. По его словам, с 2014 года, когда разрозненным отрядам ополчения приходилось противостоять всей мощи украинских войск, ситуация сильно изменилась. Пушилин напомнил, что в то время существовала острая нехватка вооружений.

«Сейчас мы и в ДНР, и в ЛНР имеем полноценную армию со всеми вытекающими отсюда возможностями: от регулярных занятий, включая строевую подготовку, до полноценных учений между профильными подразделениями, ведомствами, министерствами», — рассказал он.

По его словам, военнослужащие ЛДНР отрабатывают совместные действия с экстренными службами. Он подчеркнул, что оборонные ведомства обеих республик готовятся к различным сценариям развития событий.

«Так что мы со своей стороны готовы. Но я опять подчеркну нашу мотивацию: мы находимся дома и отступать нам некуда», — подытожил он.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ намерены задействовать авиацию при наступлении в Донбассе. Военные эксперты отмечают, что попытка штурма будет явным нарушением Минских соглашений, передает «Царьград».