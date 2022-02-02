«Этот день в истории». Что произошло 2 февраля, праздники, факты, люди

Подборка самых интересных фактов и праздников собрана в ежедневной передаче «Этот день в истории».

Сегодня идеальный повод собраться с друзьями, заказать пиццу и пересмотреть фильм «День сурка», где играет Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. Ведь именно 2 февраля в США празднуют этот необычный праздник.

Всем знаком звук открывания металлической крышки с последующим приятным шипением. Такой способ закрывания бутылок был изобретен в 1892 году. С того момента распространилось коллекционирование цветных кругляшков.

2 февраля связано с героическим подвигом нашей страны, одним из самых значимых событий Великой Отечественной войны. Подробнее о разгроме фашистских войск в Сталинградской битве вы узнаете в передаче «Этот день в истории».