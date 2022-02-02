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Лента
02 февраля 13:54
13:54
Политика
Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО
13:53
Происшествия
Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы
13:52
Общество
Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю
13:51
Экономика
Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций
13:51
Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
13:50
Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
13:49
Олимпийские игры 2022
Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами
13:48
Общество
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13:47
Армия
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Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей
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«Этот день в истории». Что произошло 2 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Подборка самых интересных фактов и праздников собрана в ежедневной передаче «Этот день в истории».

Сегодня идеальный повод собраться с друзьями, заказать пиццу и пересмотреть фильм «День сурка», где играет Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. Ведь именно 2 февраля в США празднуют этот необычный праздник.

Всем знаком звук открывания металлической крышки с последующим приятным шипением. Такой способ закрывания бутылок был изобретен в 1892 году. С того момента распространилось коллекционирование цветных кругляшков.

2 февраля связано с героическим подвигом нашей страны, одним из самых значимых событий Великой Отечественной войны. Подробнее о разгроме фашистских войск в Сталинградской битве вы узнаете в передаче «Этот день в истории».

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этот день в истории
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