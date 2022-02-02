Суд в Самарской области ведет разбирательство по делу о банкротстве «Автозаводстроя»

Самара, 2 февраля. Арбитражный суд Самарской области разбирает скандальное дело о банкротстве предприятия «Автозаводстрой». По информации ВолгаНьюс.рф, представители ФНС отказались от участия в заключительных и ключевых заседаниях суда.

В 2016 году «Автозаводстрой» был признан банкротом. Конкурсный управляющий Александр Лбов подал иск в арбитраж о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании контролировавших ее лиц.

Любопытна в споре о «субсидиарке» позиция налогового органа, являющегося кредитором «Автозаводстроя» на сумму более 54 млн рублей. В начале процедуры банкротства, с октября 2015 года, ФНС энергично участвовала в разбирательстве. Но с мая 2021 года участие налоговиков в рамках обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности внезапно прекратилось.

Казалось бы, что у налоговиков имеется прямая заинтересованность в установлении всех фактов дела для защиты интересов государства и свершения правосудия, что предполагает непосредственное участие представителей ФНС в заключительных и ключевых судебных заседаниях. Тем не менее налоговая организация не дала информацию, необходимую для разрешения спора и без объяснения причин самоустранилась из него. Похожая ситуация произошла и со спором о признании недействительными сделок по «продаже» имущества «Автозаводстроя».

Проведя анализ действий ФНС, можно сделать вывод, что причины отказа в участии рассмотрения упомянутых споров нелогичны, и вызывают вопросы о заинтересованности налоговой службы по обоим указанным выше обособленным спорам..

Ранее ФАН рассказывал о заведении уголовного дела на двух бывших сотрудниц ФНС. Они были уличены в махинациях с отчетностью.