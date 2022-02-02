Цены на нефть растут из-за опасений трейдеров по поводу снижения запасов в США

Москва, 2 февраля. Мировые цены на черное золото умеренно растут, поскольку рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть североморской марки Brent росла на 0,34% — до 89,46 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на техасскую WTI поднялась на 0,31% — до 88,47 доллара за «бочку».

Коммерческие запасы нефти в США, согласно исследованию API, опустились на 1,6 млн баррелей. Официальная статистика будет опубликована вечером 2 февраля представителями минэнерго. Аналитики рассчитывают, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 млн баррелей.

Правительство России ранее увеличило пошлину на экспорт нефти с февраля. Ее размер достиг 47,7 доллара за тонну после повышения на 1 доллар. Решение кабмина вызвано удорожанием нефти на мировых рынках. Российская марка Urals торгуется на высоких уровнях: в период с 5 декабря по 14 января средняя цена составляла 77,16 доллара за баррель.

Изменений на топливном рынке следует ждать к началу лета, считает, бизнес-аналитик Валерий Вайсберг. Будут немного улучшены условия для переработчиков, то есть выплаты со стороны Минфина РФ. Это повысит привлекательность внутреннего рынка и его насыщенность топливом, цитирует его «Север-Пресс».