Журнал Elle опубликовал лунный календарь на 2 февраля

Лунный календарь издревле помогал людям в принятии важных и судьбоносных решений. По мнению чтителей примордиальной традиции, сейчас до нас доходят лишь отголоски истинных знаний древности. Однако читать знаки на небе и следовать совету звезд модно и в современном мире. Именно поэтому журнал Elle и опубликовал очередной лунный календарь на 2 февраля 2022 года.

Не секрет, что любой полученный опыт идет человеку на пользу. Знания всегда могут быть использованы в будущем для общей и индивидуальной пользы. Если воспринимать события сегодняшнего дня так, то жить будет проще и вы будете намного счастливее.

Не бойтесь совершать ошибки, пробуйте разные варианты, выходите сухим из воды, развивайте свои идеи и начинания. В эту среду — важное время сделать хотя бы один, даже пусть символический шаг к реализации вашей мечты или давно задуманного дела.

Накануне случилось новолуние. После него чувствительные люди могут ощущать эмоциональные всплески. Если ваше настроение нестабильно, то лучше погрузиться в работу или творчество. Это поможет собраться с мыслями и выровнять свое психическое состояние.

Автономная работа — идеальное времяпрепровождение в этот день. Постарайтесь все сделать сами, без лишней помощи.

Еще одним подспорьем для сегодняшнего энергетически насыщенного дня станет посещение сауны или спортивного зала. Попарьтесь на славу, займитесь спортом, восстановите силы. Снимите напряжение в теле и почувствуйте себя живым. Можно начать любую оздоровительную программу, поменять стиль питания. Старайтесь больше двигаться. Сны покажут нам преграды, которые стоят на пути человека, — обратите на них внимание.

Ранее сообщалось, какие плюсы несет новолуние в Водолее.