Владимир Моисеенко заявил, что комик-дуэт «Кролики» не выступает на Украине из-за травли

Москва, 2 февраля. Юморист Владимир Моисеенко рассказал, что дуэт «Кролики» стал неугоден на Украине.

По словам артиста, дуэт столкнулся с негативом в свой адрес еще в 2015 году. Тогда комикам сорвали два концерта в украинском Трускавце.

«Связано это было с тем, что на "Новогоднем параде звезд" в 2014 году Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов пели песню про санкции. А нас показали и подмонтировали, что мы сидим и аплодируем. Мы об этом вообще ничего не знали», — объяснил Моисеенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Моисеенко заявил, что после этого случая началась травля артистов на Украине. Дуэту пришлось отменить концерты, несмотря на то, что все билеты были проданы. С тех пор «Кролики» не выступают у себя на родине.

Другой участник дуэта, юморист Владимир Данилец объяснил, почему распался его первый брак. Вместе супруги прошли студенчество и работу на концертах, но женщина не верила в успех артиста.