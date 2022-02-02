ФНС: чистый отток предприятий с российского рынка сократился за 2021 год

Москва, 2 февраля. Чистый отток предприятий в 2021 году сократился в четыре раза по сравнению с 2020-м и составил 152 тысячи компаний, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые оказались в распоряжении «Известий».

Этот показатель является минимальным с 2017 года. За прошлый было ликвидировано на 20% меньше компаний, чем в пандемийный 2020-й — 1,2 млн против 1,5 млн. Львиную долю из них традиционно составляли индивидуальные предприниматели и крестьянские фермерские хозяйства. Упраздненных юридических лиц оказалось в два раза меньше, чем закрытых ИП — 405 тысяч.

«В 2021 году сокращение числа компаний уменьшилось просто потому, что таких неустойчивых к изменениям рынка фирм меньше осталось. Поэтому снижение оттока организаций вовсе не означает, что бизнес восстановился», — отметил член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

Кабмин РФ ранее принял дорожную карту по внесению изменений в правовое регулирование для поддержки бизнеса в области инфраструктурного строительства. Данный документ стал ответом на жалобы со стороны предпринимателей, среди которых крупные предприятия «СГМ-Мост» и «Стройтрансгаз».

В докладе Банка России подготовил доклад о бизнес-процессах в период пандемии говорится, что к середине 2021 года 67% компаний вышли на докризисный уровень выручки. Чуть более 30% компаний сумели адаптироваться к новым условиям рынка, приводит данные опроса INFOX.