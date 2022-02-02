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Covert Shores: Россия превратила старый польский буксир в передовой корабль-разведчик

Армия
Covert Shores: Россия превратила старый польский буксир в передовой корабль-разведчик
Prt Scr youtube.com  /  Клопс Video Production

Вашингтон, 2 февраля. Превращение польского спасательного буксира в современное исследовательское судно ВМФ РФ впечатлило читателей Covert Shores.

Недавно издание опубликовало материал, в котором рассказало о невероятном преображении буксира в современный корабль-разведчик. Российские специалисты провели глубокую модернизацию судна «Евгений Горигледжан», которое было построено в начале 80-х годов прошлого века на верфях в Польше, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что работы по превращению буксира в исследовательский корабль велись специалистами Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» с 2016 года. По словам экспертов, была проведена экстремальная модернизация, в результате которой «Евгений Горигледжан» получил новые возможности.

«Раньше это был океанский спасательный буксир. Теперь корабль для ведения боевых действий на морском дне», — говорится в статье.

Читателей издания впечатлила проделанная российскими специалистами работа. Некоторые отмечали, что корабль преобразился до неузнаваемости. По их словам, Россия превратила старый польский буксир в передовой корабль-разведчик.

«Никогда бы не подумал, что это одно и то же судно. Впечатляюще!» — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что ВМС США не смогут противостоять ВМФ РФ в случае вооруженного конфликта. В Пентагоне отмечали, что в случае масштабных потерь восполнить их будет просто нечем, передает «Царьград».

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