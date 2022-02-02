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«Европейцы — как верные бульдоги»: депутат Морозов объяснил, почему РФ хотят ограничить доступ к средствам МВФ
Экономика
«Европейцы — как верные бульдоги»: депутат Морозов объяснил, почему РФ хотят ограничить доступ к средствам МВФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Угрозы ряда стран Евросоюза ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда воспринимать всерьез нельзя. Ведь это часть продолжающейся пропагандистской войны Запада. Так считает депутат Госдумы Олег Морозов. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН.

«Эти разговоры и угрозы – пропагандистский шум, который направлен только на одно, — повлиять на переговоры, которые сейчас идут действительно по серьезным и важным вопросам между Россией и США в части непродвижения НАТО, обеспечения европейской безопасности — фактически новой архитектуры международной безопасности Европы. И европейцы — как верные бульдоги — они выполняют во всем этом свою роль — они должны тявкать на нас для того, чтобы американцам было комфортнее с нами вести переговоры. Хотя понятно, что у европейцев тоже есть своя игра. И они не хотели бы, чтобы сегодня обрушился нефтегазовый контракт с Россией», — заявил Морозов.

«Европейцы, как верные бульдоги»: депутат Морозов объяснил, почему России хотят ограничить доступ к средствам МВФ
ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне стало известно, что некоторые страны Евросоюза из-за ситуации на Украине предложили надавить на Москву путем заморозки доступа к специальным правам заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ. Их государства используют между собой для предоставления кредитов и взаимных расчетов. Фактически они действуют как резервная валюта.

Часть стран ЕС и США хотят отрезать РФ от международной финансовой системы, введя санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Они также обдумывают возможность отключения РФ от системы SWIFT, надеясь, что это усложнит банкам взаимодействие с Западом.

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Все новости / Экономика / «Европейцы — как верные бульдоги»: депутат Морозов объяснил, почему РФ хотят ограничить доступ к средствам МВФ
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