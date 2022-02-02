Захарова «преподала» британскому МИД урок географии после его слов о «сдерживании» России

Москва, 2 февраля. Главе Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс необходимо подтянуть знания географии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала недавнее высказывание Трасс о «сдерживании» РФ. Глава британского внешнеполитического ведомства заявила, что Лондон продолжает оказывать поддержку союзникам из Прибалтики через Черное море.

«Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы "защитить Прибалтику", надо действовать не через Черное море, а через Балтийское», — написала Захарова в Telegram.

Как стало известно ранее, представитель МИД России высмеяла уровень знаний Трасс по истории. Поводом для этого стали слова британского дипломата о «монгольских и татарских нашествиях на Украину».

Ранее Трасс пообещала, что британская сторона готовится расширить санкции в отношении России. По словам дипломата, соответствующие шаги принимаются на фоне эскалации напряженности вокруг Украины.