Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 12:26
12:24
Общество
Петербург вновь вышел на второе место по суточной заболеваемости COVID-19 в России
12:23
Весь мир
Депутат Федоров назвал победой России сокращение срока мандата Миссии ООН в Ливии
12:22
Весь мир
Алжир заявил о поддержке урегулирования ситуации в Ливии
12:20
Политика
The American Conservative: Путин первым догадался о многополярности будущего мира
12:19
Общество
Депутат Мосгордумы Герасимов объяснил отказ семьи Куравлева от пышных похорон
12:17
Происшествия
Новосибирская больница будет судиться со своим бывшим хирургом из-за публикации в СМИ
12:17
Происшествия
В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, выгнавшему голого пасынка на мороз
12:17
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не возобновил транзит по магистрали «Ямал — Европа»
12:13
Весь мир
Нелегитимное правительство Ливии заявило о намерении продолжить работу
12:10
Общество
Геннадий Онищенко назвал причину тяги россиян к сверхъестественному и всплеска интереса к эзотерике
Все новости

Захарова «преподала» британскому МИД урок географии после его слов о «сдерживании» России

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 11:30
Политика
Захарова «преподала» британскому МИД урок географии после его слов о «сдерживании» России
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 2 февраля. Главе Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс необходимо подтянуть знания географии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала недавнее высказывание Трасс о «сдерживании» РФ. Глава британского внешнеполитического ведомства заявила, что Лондон продолжает оказывать поддержку союзникам из Прибалтики через Черное море.

«Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы "защитить Прибалтику", надо действовать не через Черное море, а через Балтийское», — написала Захарова в Telegram.

Как стало известно ранее, представитель МИД России высмеяла уровень знаний Трасс по истории. Поводом для этого стали слова британского дипломата о «монгольских и татарских нашествиях на Украину».

Ранее Трасс пообещала, что британская сторона готовится расширить санкции в отношении России. По словам дипломата, соответствующие шаги принимаются на фоне эскалации напряженности вокруг Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова «преподала» британскому МИД урок географии после его слов о «сдерживании» России
россия великобритания захарова мид рф прибалтика география трасс
Комментировать